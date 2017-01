art in berlin - Meldungen zur zeitgenössischen Kunst in Berlin

"berlin daily" mit ausgewählten Tagestipps zu Veranstaltungen rund um die zeitgenössische Kunst in einer wöchentlichen Vorschau:Nächsten Monat ist es soweit: die transmediale feiert unter dem Titel "ever elusive – thirty years of transmediale" vom 2. Februar bis zum 5. März 2017 ihr 30-jähriges Bestehen.





Ausschreibung: Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Wir leiten folgende Ausschreibung an interessierte professionelle Künstler*innen/-gruppen mit Wohn- bzw. Arbeitssitz in Berlin weiter.







Art Rotterdam 2017

Vom 9. bis 12. Februar 2017 findet die Art Rotterdam statt. Folgende Galerien aus Berlin nehmen teil: ...







Max-Planck-Institute starten „Artist-in-Residence“ Programm

OPEN CALL: Die Max-Planck-Institute für Molekulare Pflanzenphysiologie und Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam haben das “Artist-in-Residence“-Programm „Knowlegde Link through Art and Science“, kurz KLAS, ausgeschrieben.







Studie Frauen in Kultur und Medien

Die vom vom Deutschen Kulturrat verfasste Studie "Frauen in Kultur und Medien. Ein Überblick über aktuelle Tendenzen, Entwicklungen und Lösungsvorschläge“ jetzt als E-Book kostenfrei im Netz.







Schenkung an die C/O Berlin

Die Berliner Fotografin Ursula Schulz-Dornburg (* 1938) erhält den kanadischen Fotografie-Preis Aimia | AGO und schenkt das Preisgeld von 50.000 Dollar (CAD) der gemeinnützigen privaten Stiftung C/O Berlin.







Teheran-Ausstellung gestrichen

Da der Iran noch immer keine Ausfuhrgenehmigung für Kunstwerke erteilt hat, sagt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Teheran-Ausstellung ab.







Poesie des Alltags - Robert Doisneau im Martin-Gropius-Bau

Ausstellungsbesprechung: „Mein erstes Foto macht ich von einem Haufen Pflastersteine. Da ich mich vor lauter Schüchternheit nicht traute, den Blick auf Menschen zu richten … „







Die aktuelle Ausgabe 6 | 2016 des KUR-Journals u.a. mit folgenden Themen:

- Kunst als Herausforderung für das Recht (und umgekehrt) (Haimo Schack)

- Das Kunstrecht und die Rechtskünste (Werner Gephart )

Katharina Sieverding erhält Käthe-Kollwitz-Preis 2017 der Akademie der Künste

Der mit 12.000 EUR dotierte Käthe-Kollwitz-Preis geht 2017 an die Film und Fotografie-Künstlerin Katharina Sieverding, mit dem die Akademie der Künste jährlich eine/n bildendende/n Künstler/in auszeichnet.







Klappe auf – Die Sammlung Bergmeier in den KUNSTSAELEn Berlin

Ausstellungsbesprechung: „Klappe eins, Affe tot“ – so der Titel einer Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Bergmeier. Bis zum 4. Februar 2017 werden in den Kunstsaelen überwiegend minimalistische und konzeptuelle Arbeiten von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart ...







ART COLOGNE 2017

Wer aus Berlin dabei ist, gibt´s hier zu lesen ...







Open call: We Are Museums

Folgende Ausschreibung erreichte uns:







Aron Rauschhardt erhält das HAP-Grieshaber-Stipendium

Der 16. Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung der Stadt Reutlingen und zugleich 8. Absolvent der weißensee kunsthochschule berlin ist Aron Rauschhardt.







Atelierbeauftragter Florian Schmidt ist neuer Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg

Personalien







GEDOK LABS: Kleine Formate

Ausstellungsbesprechung: Die kleinen Formate haben es in sich - sie geben Einblick in Material-Überlegungen, Farb-Spiele und Seh-Fragen ganz eigener Art. Zwanzig Künstlerinnen der GEDOK Berlin zeigen in einer vorweihnachtlichen ...







Gewinner_innen des Berlin Art Prize 2016

Die Preisträger_innen 2016 sind Benedikt Partenheimer, Stine Marie Jacobsen, Lauryn Youden. Honorable Mention: Raul Walch







Falkenrot Preis 2017

Andreas Schmitten erhält den Falkenrot Preis 2017, der zum elften Mal durch das Künstlerhaus Bethanien Berlin vergeben wird.







Auf ein Wiedersehen: Abschied und Aufbruch in Dahlem

Zur Information: Am 8. Januar 2017 schließen das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin in Dahlem.







Art Book Fair Berlin: Friends with Books

Heute eröffnet im Hamburger Bahnhof die Berliner Kunstbuchmesse "Friends with Books". Rund 160 Verlage und publizierende Künstler präsentieren ihre Künstler- und Kunstbücher.







100 Jahre Ready-Made im historischen Haus Huth

Ausstellungsbesprechung: Die Daimler Art Collection am Potsdamer Platz lädt über die Jahreswende ein, die vor 100 Jahren entwickelte Idee des Ready-Made neu zu entdecken. 130 Werke aus der Sammlung wählte die walisische Künstlerin Bethan Huws aus ...







Open Call: Thessaloniki Biennale of Contemporary Art

Die Redaktion erreichte folgender Open Call zur Thessaloniki Biennale, den wir hiermit gerne weitergeben:







Jury des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung empfiehlt 43 Projekte zur Förderung

Aus 151 Einreichungen hat die Jury des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung 43 zur Förderung ausgewählt.







Führungen von art:berlin zu Kunst, Kulinarischem und Design

Förderung der Berlin Biennale bis 2022 gesichert

Die Berlin Biennale kann sich freuen: bis 2022 ist die finanzielle Unterstützung durch die Kulturstiftung des Bundes gesichert, und zudem wird das Budget auf 3 Millionen EUR aufgestockt.