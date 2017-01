art in berlin - Meldungen zur zeitgenössischen Kunst in Berlin

Zwischen Fakten und Fiktion. Nasan Tur bei Blain Southern

Galerierundgang Charlottenburg / Wilmersdorf

Online-Bewerbung für das Arbeitsstipendium Bildende Kunst 2017

Märkisches Museum wird Berlin Museum

Spielräume - Dominik Halmer in der Schwartzschen Villa

Time (spoken) - Ian Wilson und Hanne Lippard in den KW

Das Kulturprogramm „Die iranische Moderne“ in Berlin

Museum Barberini in Potsdam wird eröffnet

Neue Ausschreibung für Projekträume und -initiativen

Darf es ein bisschen mehr sein? Bilder und Objekte von Almud Moog und Julia Büttelmann in der GEDOK

Nächstes Kunstfestival 48 STUNDEN NEUKÖLLN unter dem Motto "Schatten"

Talent of the Year 2017 - Junge Fotografen und Kunstkritiker gesucht

Zur Eröffnung in den neuen Räumen der daadgalerie

STARTS-PRIZE 2017 AUSGESCHRIEBEN

Neuköllner Produktion – Neuköllner Kunstpreis 2017

Hansjörg Schneider erhält das Stipendium 2017 der Kunststiftung K 52

transmediale 2017

Ausschreibung: Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge

Max-Planck-Institute starten „Artist-in-Residence“ Programm

Studie Frauen in Kultur und Medien

100 Jahre Ready-Made im historischen Haus Huth

Jury des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung empfiehlt 43 Projekte zur Förderung

Aus 151 Einreichungen hat die Jury des Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung 43 zur Förderung ausgewählt.